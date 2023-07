Da Redação

Com o apoio de Bolsonaro, o deputado federal Filipe Barros irá coordenar o diretório do PL no Paraná. Os diretórios municipais serão comandados pelos deputados federais que fizeram mais votos no município, segundo acordo feito no partido. Em Apucarana o deputado federal Filipe Barros foi o deputado federal do partido mais votado na cidade, totalizando 3.424 votos. Filipe vai escolher quem será o candidato do PL em Apucarana.



19 para gaveta

Ontem no meio político, a conversa era que o projeto para aumentar de 11 para 19 o número de vagas da Câmara de Apucarana não deve sair da gaveta do presidente Molina. O desgaste político seria muito grande e as chances de aprovar são mínimas. O bom senso deve prevalecer. Em agosto, Molina faz a primeira devolução financeira para prefeitura.

Sem chances

Com a definição do PL nacional que o deputado federal Filipe Barros é quem tem mando político em Apucarana e irá escolher o candidato a prefeito do partido, o pré-candidato Rodolfo Mota não tem chance de ser o escolhido para ser candidato do PL 22. A melancia será cortada, verde de um lado, vermelho de outro.

Ser ou não ser?

Eis a questão: o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, deve estar em dúvida se será candidato a prefeito de Apucarana ou não. Caso Beto defina ser candidato, tem que deixar a secretaria e assumir o mandato de deputado federal e disputar a eleição. Vencendo, assumiria em 1 de janeiro de 2025. Em caso de derrota seria deputado federal até 2026.

Ambulância

O deputado estadual Bazana, de Arapongas, entregou ao prefeito Júnior da Femac uma ambulância no valor de R$ 262 mil. O veículo é resultado de uma emenda do deputado Bazana para o município.