De janeiro a setembro, a farmácia 24 horas da Prefeitura de Apucarana, que funciona em frente a UPA, somou 62 mil atendimentos e entregou 1,5 milhão de remédios aos pacientes. Segundo o prefeito Júnior da Femac, o atendimento começou há cinco anos e hoje seis farmacêuticos trabalham em três turnos para atender ininterruptamente. Júnior disse que a farmácia de Apucarana é uma das pioneiras da região.



Salários

Quem vencer a eleição entre os candidatos a prefeito de Apucarana deve receber em janeiro de 2025 entre R$ 20 mil e 22 mil limpos, e o vice prefeito cerca de R$ 10 mil a 12 mil. Júnior da Femac, engenheiro, trabalha cerca de 14 horas por dia, cuidando da área administrativa da prefeitura, acompanhando obras e projetos e na busca de recursos nos governos estadual e federal, representando a cidade em eventos. Para Júnior, “ser prefeito é uma tarefa, é uma luta diária pra cuidar da cidade, das pessoas, gerar oportunidades de felicidades para todos e todas. “Tenho que trabalhar e respeitar todos os moradores de Apucarana que pagam meu salário”, disse.

Finados

Os três cemitérios da cidade estão prontos para receber mais de 20 mil pessoas neste Dia de Finados. Missas serão realizadas o dia todo e também terá gente vendendo flores e velas nas entradas dos cemitérios. O diretor da Aserfa, Deco Araújo, disse que está tudo pronto para receber a população. “Preparamos os cemitérios com muito carinho”, disse Deco.

Show

A nossa pesquisa junto à população continua. Qual show a prefeitura deve contratar para o dia 28 de janeiro? Veja mais alguns nomes sugeridos: Alexandre Pires, Thiaguinho, Raça Negra, Exalta Samba, Alcione e outros.

Ratinho forte

A última pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra uma ótima avaliação, na casa de 76% de aprovação, do governador Ratinho Júnior. Ele está no final do primeiro ano do seu segundo mandato. Em abril deve fazer uma minirreforma no seu secretariado, azeitando ainda mais sua equipe.