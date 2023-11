Da Redação

Quer um candidato experiente para ser prefeito de Apucarana? Chama o Mauro Bertoli que ele topa. Mauro disse: “se Júnior da Femac me escolher, eu ganho a eleição e faço 25 mil votos com apoio de Júnior e da máquina”. Mauro está no seu sexto mandato de vereador e quer mudar de prédio. “Reformei a Câmara e sei onde comprar aquele azul para pintar a prefeitura”, disse Mauro.



100 anos

Segundo pesquisa do IBGE, o Paraná tem 1.299 pessoas com mais de 100 anos. O Paraná é o décimo primeiro estado com mais pessoas centenárias. Assim como outras faixas etárias, 71% são mulheres entre a população centenária.

PT na Câmara

O partido PT já tem candidata a prefeita em Apucarana, a professora Jane Reis, e pode eleger um ou dois vereadores. Dr. Odarlone Orente é candidato favorito. Na última eleição ele foi bem votado e agora pode conquistar uma cadeira.

Trânsito

Apucarana ganhou nos últimos 5 anos... Diversas melhorias no trânsito para agilizar e melhorar a segurança para pedestres e motoristas. Quem passa pelas rotatórias do São José, Igrejinha e Jardim Ponta Grossa já vê a diferença. Já a Avenida Cinquentenário da Acia criou uma nova rota de ligação entre as regiões Leste e Oeste da cidade. Apucarana chega aos 80 anos com trânsito moderno e sinalizado.

Virou pizzaria

Nas últimas sessões da Câmara, um grande tempo foi perdido com denúncias, apurações e votações de pedidos de cassação de mandatos de vereadores. Primeiro foi Toninho Garcia, e depois foi ex-presidente Poim. Os dois passaram por rituais parecidos e receberam a mesma pena final. Uma “censura” da Câmara Municipal, muito longe da cassação de mandatos. Perda de tempo. Quem pode cassar vereadores não são os próprios e sim os eleitores nas urnas na próxima eleição.