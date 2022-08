Da Redação

Esse cara sou eu

O rei Roberto Carlos deve ter se inspirado num certo candidato que está mais preocupado em se autopromover do que apresentar uma política propositiva. Sem modéstia alguma e poupando o trabalho de outras pessoas, ele próprio se elogia: sou bem-sucedido pessoal e profissionalmente, chefe de família, bonito, charmoso, religioso… Enfim, só falta dizer: esse cara sou eu!

Clipes

O candidato Lula está invadindo as redes com clipes de dancinhas. Tudo muito divertido e buscando o eleitorado jovem. Os marqueteiros de Lula têm liberdade total para o uso da imagem do candidato.

Minha Casa, Minha Vida

As declarações de bens dos candidatos estão disponíveis para consulta pública. Em uma rápida olhada encontramos diversos achados como terrenos de R$ 1 mil e casas por R$ 40 mil, valores muito menores do que nos programas de moradia. Em tempos de eleição se faz milagre.

Registrados

Já foram registradas 874 candidaturas no estado, sendo 5 ao cargo de governador, 5 para senador, 370 deputados federais e 494 deputados estaduais. Certamente ultrapassarão mil candidaturas até segunda-feira (15), prazo final do TSE.

Fora do ar

O ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Raul Araújo, determinou a exclusão dos vídeos em que Lula ataca Bolsonaro com ofensas e relaciona a conduta do presidente com crime de genocídio. Segundo o entendimento do ministro, a conduta deve ser coibida pela justiça e pode configurar ato ilícito, extrapolando os limites eleitorais.

