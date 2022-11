Da Redação

Esporte em alta

continua após publicidade .

A cidade de Apucarana teve momentos ótimos no esporte na década de 70/80 no governo Mirão. Nos 16 anos de administração Valter Pegorer e João Carlos de Oliveira o esporte foi deixado de lado. Beto assumiu a prefeitura, reformou o ginásio Lagoão e, com a secretária Jossuela, Apucarana voltou a ser a capital do esporte do Paraná. Com Júnior da Femac temos novos ginásios, piscinas aquecidas, escolinhas e jogos estaduais. Apucarana volta ao topo do esporte do Paraná.

Tá chegando o verão

continua após publicidade .

Estamos a 45 dias do Natal, festas de final ano e viagens para as praias. Quem vai pegar estrada para o litoral é bom lembrar que não temos pedágio no Paraná, já a gasolina vai estar cara. Balneário Camboriú, que recebe a maior parte dos turistas do norte do Paraná, vai ter uma temporada salgada nos preços. Hotel bom na faixa de R$ 500 a diária do casal. Cerca de 70% dos quartos já reservados. Se for alugar apartamento, vai pagar cerca de R$ 1 mil a diária. A cerveja na praia custa R$ 6 a latinha, o milho cozido sai a R$ 12, cadeira também por R$ 12 e guarda sol a R$35. Para comer por quilo você não gasta menos de R$ 50 por pessoa. Para comer um belo camarão na frente da praia, o casal vai gastar R$ 300.

Inflação

Depois de três meses em queda, a inflação volta a subir. A gasolina subiu quatro semanas seguidas. O dinheiro tá curto e o Brasil bate recordes de famílias endividadas no cartão ou cheque especial. E o governo ainda é o mesmo.

Siga o TNOnline no Google News