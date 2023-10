Da Redação

Virou ponto de referência o Espaço das Feiras. Tudo é realizado lá, virou o espaço da saúde, espaço da educação, do trabalho, espaço rosa, lugar de feiras livres, ponto gastronômico, musical e outros. Um espaço democrático com várias funções e uma grande ideia de Júnior da Femac, que completa três anos em abril.



PAC

A prefeitura deveria usar o projeto e incluir o pedido de mais dois Espaços das Feiras, um para região do João Paulo e outro para região do Jardim Ponta Grossa no PAC do governo federal. Com projeto pronto e sucesso do atual Espaço das Feiras, seria fácil conseguir uma emenda parlamentar para incluir nas obras no PAC.

Vital e a saúde

O pré-candidato do PSD, Paulo Vital, que tem o apoio de Beto Preto, está trabalhando no seu plano do governo. Vital acredita que pode melhorar muito a saúde do município no seu mandato, caso eleito. Ele diz que a construção do PAM, no Jardim Ponta Grossa, e o Hospital Maternidade e da Criança no prédio do Hospital da Providência irá ajudar muito a gestão da saúde. Vital quer aproveitar a presença de Beto Preto como secretário de Estado, para conseguir mais obras do governo para a cidade.

Entusiasmado

O ex-vereador Deco Araújo, do PL, está animado com o lançamento da pré- candidatura de Adan Lenharo pelo partido, com apoio de Bolsonaro. Segundo Deco, o nome de Adan caiu super bem no centro e nos bairros da cidade. Os eleitores que votaram em Bolsonaro na última eleição gostaram da escolha, por ser um jovem político, evangélico e ser de confiança da família Bolsonaro.

Não dá

Nos bastidores da prefeitura há uma enorme rejeição a qualquer possibilidade de apoio de Júnior da Femac a Rodolfo Mota. O pessoal conhece Rodolfo e seu jeito de fazer política. Para eles, Rodolfo quer a máquina, mas não quer Júnior da Femac na campanha.

