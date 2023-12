Da Redação

O projeto Apucarana Conectada, com internet gratuita em pontos públicos, segue a todo vapor. O secretário Danylo Acioli, responsável pela implantação do sistema, adiantou ontem que o Espaço das Feiras será o primeiro ponto público com internet gratuita. A instalação dos equipamentos começa na próxima semana.



Bertoli pronto

O vereador Mauro Bertoli gostou da repercussão com a divulgação de uma possível candidatura a prefeito. Segundo ele, depois que a coluna colocou seu nome, ele tem recebido apoio de diversas pessoas da cidade. Mauro acredita que o povo está esperando o prefeito Junior da Femac anunciar o nome do candidato. Em 2008, o ex-prefeito Valter Pegorer indicou João Carlos e ganhou a eleição.

PT pede ajuda

O deputado estadual do PT, Arilson Chiorato, está pedindo para deputada federal Gleisi Hoffmann ajuda para liberar recursos federais para terminar as três creches e a escola Zé Domingos Scarpelini que estão com as obras paradas em Apucarana. Arilson e Gleisi, no período de 2013 a 2016, foram responsáveis por diversas obras na cidade com recursos federais.

Máquina de votos

A Autarquia Municipal de Educação do município é uma máquina de votos que está emperrada. Dentro da prefeitura, todos acreditam que, se a Jossuela Pireli fosse a secretária de Educação, estava liderando a corrida da eleição para prefeito. Com doze mil alunos, cerca de 24 mil, pais e mães, a secretaria é a que tem mais dinheiro, mas politicamente hoje é zero.

Campanha publicitária

A Prefeitura de Apucarana e a agência de propaganda contratada acabam de finalizar uma campanha publicitária para comemorar o final de ano e o aniversário de 80 anos. Com vídeos para TV , redes sociais e spots de rádios, a campanha vai mostrar o que a cidade ganhou nos últimos cinco anos. A campanha começa veicular no dia 7 com um super vídeo de Natal em Apucarana.