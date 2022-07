Da Redação

Modelo

O Espaço das Feiras, idealizado e construído na administração Júnior da Femac, virou modelo para os demais municípios. Diversas cidades já procuram a prefeitura para ver de perto a obra e o funcionamento. Uma idéia excelente que deve ser copiada.

Alvaro em destaque

Mais um vez o senador Alvaro Dias é escolhido como um dos políticos mais influentes do Congresso em 2022. Ele aparece na lista do Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar). Esta não é a primeira vez, Alvaro já esteve várias vezes na lista dos mais influentes do congresso e também já foi escolhido duas vezes o melhor senador do País.

Dobradas

Lula e Requião, Ratinho Júnior e Bolsonaro, Simone Tebet e Cezar Silvestre. Qual é a melhor dupla de campanha presidente/governador? Todas as duplas começam a ser seguidas e divulgadas no horário gratuito.





