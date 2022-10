Da Redação

O empresário Luis Bertoli tem uma baita vontade de ser prefeito de Apucarana. Empresário de sucesso, Luis acredita que a Apucarana atravessa um ótimo momento, mas poderia colaborar principalmente no desenvolvimento econômico, buscando novas indústrias e gerando empregos.

Três detentos que fugiram do presídio de Apucarana pularam o muro e caíram em cima do carro de Fernando Garcia, chefe da Ciretran de Apucarana. Dois conseguiram fugir e apenas um foi preso. Fernando Garcia ficou com prejuízo do para-brisa do carro quebrado.

Apucarana atingiu a meta de 80,9 % de vacinação contra paralisia infantil. Prefeito Júnior da Femac comemorou e agradeceu os pais e mães pela importância dada à vacina contra poliomielite.

Depois de quinze semanas de queda os preços, a gasolina voltaram aumentar ontem em Apucarana, foram 20 centavos de reajuste. A campanha política ainda não terminou, mas o pessoal não aguentou esperar o dia 30. Agora segura, os aumentos devem acontecer com frequência.

