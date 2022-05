Da Redação

O empresário apucaranense Luis Bertoli será candidato a deputado estadual. Empresário de sucesso, Luis Bertoli é de família de políticos, estreia na política e é mais um nome de apucaranense para ser votado.

Presidente boia fria

O presidente da Câmara de Apucarana, o ex-boia fria Poim, conseguiu esta semana regularizar os salários de dois funcionários efetivos. Os salários foram reduzidos em 50%, percentual que estavam recebendo a mais. Poim foi o único presidente a atender o Ministério Público e criar uma comissão para resolver o problema.

Hospital Apucarana

Em breve, o prefeito Júnior da Femac vai licitar a obra do hospital Apucarana e dar início às obras. Um sonho de mais de vinte anos da população de Apucarana que irá virar realidade. Júnior está sendo ousado, enfrentando muitas dificuldades, mas determinado em fazer o Hospital Apucarana no centro da cidade, no antigo hospital São José. Júnior da Femac irá entrar para história da cidade se concluir esta obra em seu mandato. Júnior já fechou 100% de asfalto nas ruas da cidade, criou e fez o Espaço das Feiras, sucesso no Paraná , arrumou o trânsito com as rotatórias e agora pode realizar o sonho do seu povo de ser o prefeito que fez o hospital.