Da Redação

Nova UPA

Apucarana vai ganhar uma nova UPA. Quem garante é o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. A UPA está garantida dentro das emendas de Beto como deputado. A chegada da nova UPA deve resolver o maior problema da saúde do município.

Rumo certo

A candidata Jane Reis, do PT, está confiante em sua campanha para prefeita de Apucarana. Jane tem recebido vários apoios importantes de partidos de esquerda e deve ter um ótimo tempo de TV. Jane quer mostrar que a cidade viveu um grande momento quando foi administrada pelo PT e teve parceria com o governo federal do PT, de 2013 a 2016.

Novo ano

O candidato a prefeito Rodolfo Mota tem dito em suas visitas e andanças pela cidade que o próximo ano é muito importante e deve ser histórico. “Apucarana é uma cidade cheia de potencial e um povo trabalhador que não está feliz com o rumo que as coisas tomaram. O sentimento de que coisas novas estão chegando deve prevalecer em 2024”, disse Rodolfo.

PSD definindo

O secretário da Saúde Beto Preto tem confirmado nas rodas com os mais chegados que o PSD, seu partido e do governador Ratinho Júnior, terá candidato próprio a prefeito em Apucarana. O nome está quase definido: Paulo Vital, atual vice-prefeito.

Com isso, a cidade passa a ter 3 candidatos, Rodolfo Mota (União Brasil), Jane Reis (PT) e Paulo Vital(PSD). Falta a confirmação do nome de Adan Lenharo no PL.

Viajar

Vai viajar de avião? As passagens estão mais caras.

O aumento foi de 35,24% entre março e novembro.

As passagens aéreas atingiram o maior valor nos últimos 13 anos. Se vai viajar de carro, estradas cheias e muitos acidentes. Todo cuidado é pouco.

