Uma falsa enfermeira entrou como voluntária no esquema de vacinação de Apucarana e conseguiu desviar vacinas.

A polícia agiu rápido depois de denúncias do vereador Lucas Leugi e prendeu na casa da falsa enfermeira as vacinas e carteiras de vacinação.

Hoje o prefeito Júnior da Femac afastou o coordenador de vacinação o servidor de 33 anos de casa , Luciano Pereira, responsável da participação da falsa profissional como voluntária.

A falsa enfermeira enganou um sistema complexo, e agora o ministério público quer saber se houve a participação de funcionários públicos.

Apucarana tem cerca 900 funcionários na área de saúde e não precisa de voluntários na linha de frente da vacinação.

Essa história começou com as denúncias do vereador Lucas, depois virou boato em nota da secretaria e agora acaba em prisão da falsa enfermeira com as vacinas.

Agora, esperamos que o secretário da saúde de Apucarana, Roberto Kaneta use sua caneta para demitir e punir os culpados.

Uma verdadeira novela mexicana.