Eleições: Ratinho e Álvaro Dias

Dobrada de Ratinho Júnior para o governo e Álvaro Dias para Senado está em alta nas pesquisas internas dos partidos. Com bênção de Ratinho (pai), a coligação com o Podemos pode fechar a eleição no primeiro turno para o governo do Estado. Toda semana surge um nome novo para disputar o Senado com Álvaro, mas quando bate pesquisa, cai fora.





Últimos dez dias

O secretário Beto Preto tem mais dez dias de poder na Secretaria de Saúde. Beto ficou três anos na secretaria, usando muito bem a mídia. Dia 1, fora da secretaria, Beto começa sua campanha para deputado federal.

33 meses

O prefeito Júnior da Femac tem 33 meses à frente da prefeitura de Apucarana. Neste período, seu maior desafio será construir o Hospital Apucarana no centro da cidade. As perguntas que fazem: tem tempo para fazer a obra? Irá conseguir recursos? Quanto irá custar, 30 milhões? Uma coisa é certa, o hospital será o grande cabo eleitoral de 2024. Feito, a situação ganha a eleição, mas caso não fique pronto a oposição vai deitar e rolar.

Inflação

Irá subir tudo por causa da inflação da guerra. Carro, geladeira e imóveis vão ficar ainda mais caros. O repasse dos preços já começou, prepara o bolso.

Dobrada de 2014

Na eleição de 2014, Beto Richa, na reeleição para governador, dobrou com Álvaro Dias para a reeleição no Senado. Beto venceu no primeiro turno com 55,67 % e Álvaro Dias fez 77% dos votos chegando 4 milhões de votos. Uma parceria de sucesso que pode repetir agora com Ratinho Júnior na reeleição e Álvaro Dias para o Senado.