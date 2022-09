Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Fundão

Faltam 26 dias para a eleição e os candidatos aos cargos de Presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, distritais e estaduais já gastaram R$2.421.690.630,20 conforme site do TSE. A maior parte desse valor é do fundo eleitoral, o famoso Fundão.

continua após publicidade .

Sem visualizações

Apesar de terem sido gastos mais de 7 milhões de reais com impulsionamento de propaganda eleitoral em todo o país, não temos visto muitas postagens patrocinadas dos candidatos do Paraná. Será que as baixas visualizações dos candidatos da nossa região se devem ao problema do Facebook com a entrega das propagandas ou ao desinteresse dos usuários na campanha eleitoral pela rede?

Prefeitos

Os prefeitos Rafael Greca (Curitiba), Paranhos (Cascavel), Ulisses Maia (Maringá) e Sérgio Onofre (Arapongas) são alguns dos diversos prefeitos que estão apoiando Álvaro dias para o Senado. Segundo o prefeito Rafael Greca, “apoiar Álvaro Dias é retribuir tudo o que ele está fazendo pela capital”.

Siga o TNOnline no Google News