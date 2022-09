Da Redação

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Voto Barato

O voto mais barato de uma campanha para deputado é o voto da sua cidade, base do seu eleitorado. O voto no seu reduto custa menos de R$ 30 cada. Já os votos em outras cidades, com dobradas e gastos com cabos eleitorais, custam perto de R$ 100.

A dupla

As candidatas a presidência da república Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil) estão aproveitando o momento de fama após o debate da Band. Elas tentam viabilizar as suas candidaturas para concorrer no segundo turno. Em memes nas redes já viraram a dupla Simone e Soraya.

Barra Funda

Paulo Vital, candidato ao cargo de deputado estadual, fez um vídeo nas redes mostrando a Barra Funda, bairro onde nasceu e passou a infância. Vital é filho de Belmiro e neto de um pioneiro famoso da Barra Funda, o sr. Chico Preto. Ele estudou no Colégio Santos Dumont e depois cursou Direito na Universidade Estadual de Maringá.

