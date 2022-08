Da Redação

Se vira nos 30

O candidato a senador Paulo Martins, do PL, terá cerca de 30 segundos no seu programa de TV. Ontem o pessoal da sua equipe de marketing estava tentando “se virar nos 30” para tentar vender suas propostas para o senado.

Estaduais

São 882 candidatos disputando o cargo de deputado estadual no Paraná nesta eleição. As classes profissionais que se destacam são a educação com 53 concorrentes e a segurança pública com mais de 40 candidatos, entre delegados, soldados, tenentes, subtenentes, sargentos e cabos.

Fundão

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram destinados R$ 4,9 bilhões do Fundo Eleitoral aos partidos políticos para as Eleições Gerais de 2022. Os partidos que receberam a maior fatia deste bolo são o União Brasil, com R$ 758 milhões, e o PT com R$ 500 milhões que agora vão repassar para os seus candidatos.

