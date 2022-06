Da Redação

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Nos corredores do Palácio Iguaçu é dada como certa a indicação de Álvaro para o Senado como candidato de Ratinho Júnior. A definição deve ser anunciada em breve, segundo deputados da base.

Vaia no estádio

Uma grande vaia marcou o anúncio de um político candidato no Estádio do Café em Londrina. O mar não está para peixe para os políticos, com uma baita crise batendo na porta dos eleitores.

Vice

Saiu o vice de Bolsonaro, será o general da reserva Braga Netto. Ao indicar o vice sem ouvir o Centrão, o presidente quer ter o apoio dos militares. Agora é esperar a reação do pessoal do Centrão.

Tira teima

Uma pesquisa para o Senado mostrou Moro à frente de Álvaro Dias. Em todas pesquisas até agora, Álvaro era o favorito disparado. Na próxima semana, tem novas pesquisas saindo. Vamos esperar para ver quem está na frente de verdade.

Richa

O ex-governador Beto Richa, com dois mandatos de prefeito de Curitiba e dois mandatos de governador, continua muito forte com os prefeitos no estado. Muitos gostariam de ver Richa candidato ao governo. Richa é candidato a deputado federal e deverá ter uma excelente votação.

Vota Apucarana

O seu título de eleitor é a chave de entrada de deputados apucaranenses no Congresso e na Assembleia Legislativa do Paraná.

