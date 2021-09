Da Redação

Eleições 2022: PSL e DEM juntos

Vem aí o maior partido do Congresso. Uma fusão entre os partidos PSL e DEM pode ser concretizada entre os dois partidos para próxima eleição.

O novo partido passaria a ter 81 deputados, 7 senadores, 4 governadores, 562 prefeitos e 5.553 vereadores. A sigla nova deve usar o número 25 nas urnas. Agora é só esperar a fusão e ver quantos vão pular deste barco novo.

Em Apucarana

O PSL de Apucarana está com o candidato derrotado Rodolfo Mota e o DEM está com Mauro Bertoli e Adan Lenharo. No caso da fusão, a presidência do novo partido deve ficar com André Marçal de Oliveira, atual presidente do DEM.