Eleições 2022: pedágio no Paraná; entenda

O pedágio do Paraná decidiu a eleição de 1998 a favor de Jaime Lerner com um grande volume de obras por todo Paraná nas estradas. Decidiu a eleição de 2002, quando então candidato Requião, usou o slogam: ou abaixa o preço ou eu acabo com pedágio. Agora o mesmo pedágio, 20 anos depois, pode ser decisivo nas eleições. O eleitor está sentindo na pele o abandono das estradas sem o pedágio e sabe que terá que pagar a conta em 2023.

Disputa

A eleição para Presidente está cada vez mais parecida com BBB da TV. Os candidatos da terceira via estão sendo eliminados um a um. Sobrando para a final, até o momento, só três concorrentes com chances de vencer: Lula, Bolsonaro e, um pouco distante, Ciro Gomes. Podemos ter uma eleição decidida no primeiro turno.

