Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Paulo Vital x Rodolfo Mota

Rodolfo Mota fez 20 mil votos e sai na frente de Paulo Vital, que conseguiu apenas 13 mil votos. Estes votos podem representar uma futura disputa para a prefeitura. Sozinho, sem a máquina, Rodolfo foi bem votado.

continua após publicidade .

Vital foi bem

Paulo Vital teve o lançamento de sua candidatura atrasada e teve apenas dois meses de campanha. Teve que dividir os votos do grupo com os outros candidatos da base.

Beto vence

Com uma vitória maiúscula com mais de duzentos mil votos, Beto passa estar na primeira prateleira da política do Paraná. Em 2026, pode disputar uma vaga na majoritária.

continua após publicidade .

Senado

As pesquisas erraram e o Senado tem 80% de renovação. O efeito Bolsonaro foi grande no Senado. No Paraná, Moro venceu em São Paulo; o astronauta Marcos Pontes fez 10 milhões de votos. O partido PL, legenda de Bolsonaro fez 99 deputados federais.

Siga o TNOnline no Google News