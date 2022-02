Da Redação

Eleições 2022: Ninguém quer segundo turno

Uma eleição de deputado federal no Paraná pode chegar a dez milhões de reais. Em média, os candidatos que conseguem sucesso na eleição gastam em torno de 3 a 5 milhões de reais.

Medo

Ninguém quer segundo turno. O líder das pesquisas para as eleições presidenciais, Lula, quer vencer no primeiro turno para não ter surpresas O governador Ratinho Júnior também não quer segundo turno, quer vencer no primeiro.

Gastos

Para conseguir uma vaga na Câmara Federal o candidato a deputado tem que ter um boa base eleitoral na sua cidade e buscar votos em dezenas de municípios. Os gastos são grandes, principalmente com cabos eleitorais, vereadores e prefeitos que montam equipes para trabalhar com o candidato.