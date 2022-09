Da Redação

Moro e Greca

O ex-juiz Sérgio Moro, candidato ao Senado, entrou com ação no TRE para tirar Rafael Greca, prefeito de Curitiba, dos comerciais eleitorais do seu concorrente. Greca apareceu em propagandas no domingo e terça à noite na TV elogiando e pedindo votos para Alvaro Dias.

Lucas e apoio

O vereador Lucas Leugi está distribuindo adesivos da candidata à deputada federal Luísa Canziani (PSD), do deputado estadual Arilson Chiorato (PT) e do senador Alvaro Dias (Podemos). Lucas, que é do PP, acredita que escolheu os melhores candidatos para apoiar e ajudar Apucarana, independentemente do partido.

Segundo turno

A metade do Fundão - cerca de 2 bilhões e meio de reais - já foi gasta pelos partidos e candidatos. Temos mais 25 dias de campanha no 1º turno e para o 2º turno certamente teremos a disputa aos cargos de presidente da República e governador em alguns estados. Fica a pergunta: o dinheiro do Fundão vai dar?

