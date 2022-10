Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

LULA LÁ

continua após publicidade .

Nas últimas seis eleições presidenciais, o PT venceu cinco eleições, três com Lula e duas com Dilma e perdeu apenas uma, quando Lula estava preso.

Lula é a nível internacional um dos presidentes mais vitoriosos do mundo.

continua após publicidade .

Depois de ficar mais de 500 dias preso, vai para disputa contra um presidente disputando a reeleição e ganha a eleição.

Em Apucarana, apenas um político ganha com esta eleição, Arilson Chioratto presidente estadual do PT no Paraná.

A posse será dia primeiro de janeiro.

Siga o TNOnline no Google News