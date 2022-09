Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Música

O jingle da campanha da dobrada de Paulo Vital e Beto Preto é uma linda música que emociona os corações apucaranenses. A canção é uma parceria de Angela Molteni (letra) e do maestro Misael (melodia), dupla responsável pela música da ginasta Rebeca Andrade nas Olimpíadas.

continua após publicidade .

Abstenção

A equipe de Bolsonaro aposta num grande número de abstenções no dia da votação. Eles acreditam que se as classes C e D não forem votar, Bolsonaro terá chance de disputar o segundo turno. Já Lula aposta todas as suas fichas no voto útil da esquerda.

Jovens

São 2,1 milhões de jovens, entre 16 e 17 anos, aptos a votar nesta eleição em todo o país. Em 2018 eram 1,4 milhão de pessoas nesta faixa etária. Apesar de não ser obrigatório votar antes dos 18 anos, a escolha dos jovens é fundamental para a democracia.

continua após publicidade .

Fundão

O dinheiro do Fundão acabou com esta eleição. Os candidatos, ao invés de irem às ruas pedir votos, perderam tempo com o dinheiro do fundo. Onde gastar? Como arrumar notas para prestar contas? Esta campanha de 2022 será marcada como a campanha do Fundão, na qual muito se gastou, mas pouco foi feito.

Futuro

Quantos votos Rodolfo Mota (UNIÃO) fará nesta eleição? Rodolfo fez 20 mil votos na disputa de 2020 ao cargo de prefeito e não pode fazer menos nesta eleição. Para se eleger deputado estadual serão necessários cerca de 30 mil votos e uma votação baixa poderá comprometer sua candidatura em 2024.

Siga o TNOnline no Google News