Da Redação

Eleições 2022: Fim das coligações

O Senado acabou de vez com as coligações dos partidos para as eleições de deputados e vereadores.

Agora, cada partido irá fazer seus votos e eleger seus candidatos. Outra mudança na nova lei eleitoral para 2022 são as posses dos eleitos.

Presidente toma posse dia 5 de janeiro e os governadores, dia 6. Todos poderão comemorar o réveillon com suas famílias.