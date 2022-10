Da Redação

Esquerda x direita

A direita que apoia Bolsonaro fez a maioria na Câmara Federal e no Senado no primeiro turno. A esquerda tenta eleger Lula no segundo turno e alguns governadores importantes. A disputa continua e o segundo turno é hora da decisão.

Urnas

As urnas foram muito faladas antes das eleições, por um bom tempo muita gente falou das urnas. Abertas após o primeiro turno, ninguém reclamou, afinal elas elegeram candidatos de todos os partidos. O problema do Brasil não são as urnas, que são modernas e ótimas e sim os políticos que não sabem perder.

Hospital

Com a eleição de Beto Preto para deputado federal e com ajuda do deputado estadual Jacovós, Apucarana irá ganhar seu hospital público. O prefeito Júnior da Femac fez sua parte, agora os deputados eleitos têm que arrumar recursos para construção junto com a prefeitura.

Equipes

Durante anos, o ex-prefeito Valter Pegorer tinha uma exército amarelo de colaboradores nas campanhas. Foram sete campanhas seguidas. Agora o grupo de Beto e Júnior também tem seu exército que começou vermelho em 2012 e passou ser azul. Muita gente, aprendendo em cada campanha a conhecer o eleitor de Apucarana.

Volta às urnas

Dia 30 de outubro é dia de voltar às urnas, aqui no Paraná, só para votar para presidente. É 13 ou 22, só isso. Basta escolher um dos dois números e confirmar nas urnas. Direita ou esquerda, Bolsonaro ou Lula, 22 ou 13. O importante é ir as urnas e votar. Democracia é assim, um irá vencer e outro perder e segue a vida.

