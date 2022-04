Da Redação

Eleições 2022 e a rede social

Está será a terceira eleição com rede social e já ficou comprovado que a rede social só serve para candidatos que têm o que mostrar de obras e serviços. Ficar na rede mostrando fotos da vida particular não vira voto. Os políticos fazem impulsionamento com dinheiro público do Fundão e acham que estão abafando. Quando saem os resultados das urnas, descobrem os resultados negativos da rede social.

Ano eleitoral

Os políticos que irão disputarem as reeleições aproveitam o ano eleitoral para liberar um monte de obras, mas não contam para povo que estas obras só podem começar depois da eleição por causa da lei eleitoral. Ou seja, eles fazem a festa, anunciam pacotes de obras e podem perder a eleição e as obras simplesmente não saírem do papel.

Dinheiro

O Governo do Estado vai liberar 10,6 milhões de reais para reformulação da entrada da cidade, sentido Curitiba para Apucarana. São 2,5 km de melhorias que devem modernizar aquele trecho. Esta é uma obra que já deveria ter sido feita pela concessionária do pedágio.