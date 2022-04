Da Redação

Eleições 2022: debates

A expectativa é grande da classe política com os possíveis debates na campanha presidencial entre Lula e Bolsonaro. Os debates na TV são importantes para definição de votos dos indecisos. Será que Bolsonaro irá participar dos debates? E como será a participação de Lula: ficará nas cordas, levando pancadas, ou irá para o ataque? Os debates serão quentes, caso sejam realizados.

Debates Paraná

No Paraná, o debate também deve ser forte entre Requião e Ratinho Junior. Requião é muito forte em debates e deve bater forte. Ratinho Junior. terá que defender seu governo e explicar o pedágio e as perdas nos salários do funcionalismo público.

