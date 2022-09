Da Redação

Com qual senador eu vou?

O governador Ratinho Jr. apareceu na propaganda de Moro (UNIÃO) no domingo e na segunda com Paulo Martins (PL). Ainda tem Aline Sleutjes (PROS) e Pessuti (MDB) como candidatos ao senado na base aliada. Deu um nó na cabeça do eleitor... Por fora, corre Alvaro Dias, líder nas pesquisas.

Propagandas

A propaganda eleitoral obrigatória na Tv e no rádio termina na próxima quinta-feira , dia 29 de setembro. Nas redes sociais, o prazo para divulgação é 01 de outubro. No dia 02 nada de propaganda, só voto na urna.

Conversa

Conversei ontem com o prefeito Júnior da Femac sobre as eleições em Apucarana. Júnior tem certeza da vitória do governador Ratinho Jr. e do candidato a deputado federal Beto Preto. Também falou da expectativa para uma grande votação do candidato a deputado estadual Paulo Vital (PSD). “ Estamos trabalhando muito, visitando casa a casa, levando as propostas dos nossos candidatos e sendo muito bem recebidos pela população”.

