ELEIÇÕES 2020: RODOLFO MOTA EM PRÉ-CAMPANHA

O pré-candidato do PSL, Rodolfo Mota, já está em ritmo de campanha para prefeitura de Apucarana.

Vereador mais votado da história e oposição ao atual prefeito, seu adversário direto Júnior da Femac, Rodolfo vem aumentando o tom das críticas na Câmara e cobrando da atual administração onde está vindo e onde está sendo gasto o dinheiro destinado a Covid-19.

Rodolfo também vem fazendo lives para chegar aos eleitores.

"Nosso trabalho sempre foi e continuará sendo no corpo a corpo, nas ruas, nas reuniões, mas enquanto estivermos atravessando a pandemia do Coronavírus e não pudermos alcançar a todos presencialmente, tenho a obrigação de continuar fiscalizando os recursos, prestando contas do meu trabalho e apresentando as ideias que temos para ajudar nossa Cidade, ainda que através de lives pelas mídias sociais", afirmou o Vereador.