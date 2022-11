Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Eleição na Câmara

continua após publicidade .

Não é fácil ser vereador, mais de duzentos candidatos disputam onze vagas. Ser presidente da Câmara é mais difícil ainda, já que a maioria quer o cargo, mas só existem onze votos. Eleição difícil, sempre vencida no dia.

Nove prefeitos

continua após publicidade .

Os últimos nove prefeitos de Apucarana são: Valmor Giavarina, Luis Biachi, Voldimir Mirão, Carlos Scarpelini, Zé Scarpelini, Valter Pegorer, João Carlos de Oliveira, Beto Preto e Júnior da Femac. Dos nove, dois são falecidos e cinco deixaram a política. Beto Preto se elegeu deputado federal e Júnior da Femac é o atual prefeito. O poder é curto e todos os prefeitos têm prazo de validade.

Aumento salarial

O funcionalismo do Paraná espera ansioso o anúncio do aumento salarial. Ano passado o governo estadual deu apenas 3% de reajuste, índice abaixo da inflação. Agora, com a venda das futuras ações da Copel, estimada em R$13 bilhões, o funcionalismo espera repor as perdas salariais dos últimos quatro anos.

Siga o TNOnline no Google News