Eleição em risco

O grupo da situação corre o risco de perder eleição por falta de direção. Tá faltando um muro na mesa do líder Beto Preto para colocar a casa em ordem. Beto tem que assumir o comando, trabalhar com os partidos e lançar de vez seu candidato Paulo Vital.



Cofre vazio

Nas duas últimas eleições, a prefeitura estava bem de caixa com dinheiro sobrando. Já na próxima eleição o caixa da prefeitura vai estar bem fraquinho. O prefeito Júnior da Femac estará em fim de governo e o time bem cansado.

Segurança armada

Em Santa Catarina, onde aconteceu o atentado na escola em Blumenau, as principais cidades estão contratando segurança armada para escolas. Haja dinheiro e preparo para estes seguranças que irão trabalhar com crianças.

Máquina de votos

Quem disputa a eleição de prefeito em Apucarana sabe que a secretaria de educação é uma máquina de fazer votos. Doze mil alunos, cerca de 24 mil pais e mães. Só que este ano a máquina está adormecida e sem força para virar votos. Nos bastidores da secretaria, os candidatos da oposição, Lucas Leugi e Rodolfo Mota, tem muito espaço para crescer.

Candidato novo

Tem um novo candidato a prefeito ou a vice na praça. O vereador Tiago Cordeiro pode colocar seu nome na roda de futuros pré-candidatos a prefeito. Tiago é do MDB, partido forte no estado, que terá candidatos em todas cidades grandes com TV. Tiago vem fazendo um bom mandato de vereador.