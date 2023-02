Da Redação

Na eleição de 2024, o PT de Apucarana vem forte. O deputado estadual Arilson Chiorato fica como presidente estadual até 2025. No período eleitoral ele poderá ajudar muito o candidato de Apucarana, principalmente com fundo eleitoral. Jane Reis e Dr.Odarlone (foto) são hoje os candidatos do PT.

Sem férias

Vereadores defendem funcionamento dos CMEIs nas férias. A ideia é criar 4 projetos pilotos, mantendo os CMEIs abertos nas férias em bairros. O sindicato dos servidores públicos é contra a proposta da Câmara. Apucarana tem 24 CMEIs e agora tem cerca de 10 meses para resolver o funcionamento nas próximas férias. Dinheiro a Secretaria de Educação de Apucarana tem para bancar os CMEIs abertos.

Médicos sem pagamentos

Corre uma conversa nos bastidores da Secretaria da Saúde de Apucarana que os salários dos médicos estariam atrasados. Os médicos de Apucarana trabalham para uma empresa terceirizada de Londrina, contratada pela Secretaria de Saúde do município. A coluna está aberta para a Secretaria de Saúde explicar a situação.

