Educação de Apucarana: 10 anos de reinado

A secretária Marli Fernandes já está há quase dez no comando da educação de Apucarana. A professora entrou com Beto Preto, ficou oito anos, e agora está no segundo ano do mandato de Junior.

Com um super orçamento com dinheiro sobrando, a secretaria comprou um prédio por R$ 3,95 milhões para colocar sua nova sede. Ao todo, a Secretaria de educação investiu R$ 14 milhões entre prédio, material escolar, sistema Máxi, reformas de escolas e novos veículos, no último ano.

Fica a pergunta é melhor ser secretária de educação com um super orçamento, sem precisar fazer um voto nas eleições ou ser prefeito e ter que disputar a eleição?

