Da Redação

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Vota Apucarana

É muito importante o eleitor de Apucarana ficar ligado em quem tem chances de vitória nesta eleição. Não podemos jogar votos fora, votar em gente de fora ou votar em quem não tem chances, o voto pode fazer falta na eleição dos dois deputados de Apucarana.

Fundão

O candidato derrotado nas últimas eleições Rodolfo Mota pode receber cerca de um milhão de reais para sua campanha do seu partido, o União Brasil. O partido tem mais de setecentos milhões de reais para gastar na eleição. Rodolfo está na expectativa de receber o dinheiro do Fundão para fazer uma boa campanha.

Vital feliz

É só alegria o candidato do PSD, do governador Ratinho Júnior e do prefeito Júnior da Femac. Sempre boa gente, Vital já começou a cumprir a sua agenda de candidato a deputado estadual.

Ela

Outra candidata confirmada para concorrer a Câmara Federal é Renata Borges. Candidata pelo PDT a deputada federal, Renata espera fazer uma boa votação.





