Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Votos de fora

Dois candidatos apucaranenses farão votos fora da cidade, Beto Preto (PSD) e Renata Borges (PDT), que concorrem ao cargo de deputado federal. Beto é conhecido em todo o Estado por ter sido o secretário estadual da Saúde em plena pandemia. Renata defende a pauta LGBT e recebe apoio de simpatizantes de todo o Paraná.

Sem segundo turno

Podemos não ter segundo turno para os eleitores no Paraná. Ao que tudo indica o governador Ratinho Jr. se reelegerá no primeiro turno e pelo andar da carruagem a disputa presidencial pode ser decidida no domingo também. Na segunda-feira, independentemente de quem ganhar ou perder, a população voltará a rotina normal.

Cancelamento

Os candidatos à reeleição ou que tiveram cargos de destaque enfrentam dois desafios na campanha: o primeiro é conquistar novos votos e o segundo e mais difícil é manter o eleitorado anterior. Para aqueles que fizeram um bom trabalho, a campanha é o momento de receber o reconhecimento da população. Já aqueles que usaram o poder em proveito próprio e não cumpriram suas promessas estão apreensivos nesta reta final. O poder está na mão do eleitor que pode “cancelar” o político com seu voto no dia 02 de outubro.

