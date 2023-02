Da Redação

Dobrada

O candidato a prefeito de Apucarana da situação deve ser o vice-prefeito Paulo Vital, que disputou para deputado estadual. Paulo é muito ligado a Beto Preto e Júnior da Femac e pode ter Jossuela como sua candidata a vice. Caso Paulo Vital patine na largada, a chapa pode inverter, e ter Jossuela como candidata a prefeita e Vital vice.

Chacoalhada

A nova secretária de Assistência Social, Jossuela, deu uma verdadeira chacoalhada na Secretaria de Assistência Social. A mulher não para, é sangue novo para mexer com toda administração. Júnior da Femac acertou em convidar Jossuela para a Secretaria.

Dinheiro para entidades

O prefeito Junior da Femac liberou R$ 1,6 milhão para 14 instituições que tiveram o plano de trabalho aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Este ano o aumento foi de 7% no repasse.

Casas para Apucarana

Apucarana conseguiu 4 mil casas de 2013 a 2016 na administração de Beto Preto como prefeito de Apucarana pelo PT, com ajuda de Arilson Chiorato e Glesi Hoffmann. Agora, Beto como deputado federal e Arilson Chiorato com deputado estadual e presidente do PT do Paraná podem novamente trazer casas do programa Minha Casa, Minha Vida para nossa Apucarana.

