Divórcio

Esta acabando o casamento político de Júnior da Femac e Beto Preto. Júnior foi candidato a vice em 2012, quando Beto teve sua primeira vitória e voltou a ser vice em 2016, na maior vitória de Beto Preto com 90% dos votos. Em 2018, Júnior assumiu a prefeitura quando Beto assumiu a Secretaria de Saúde do estado. Em 2020, Beto apoia Júnior, que ganha a eleição. Ao todo foram 10 anos e 4 meses no poder. O final não será feliz para todos.

De saída

Com a possível retirada de apoio de Beto Preto ao mandato de Júnior da Femac, alguns secretários devem deixar os cargos nas secretarias de Servicos Públicos, Gestão Pública, Educação, Saúde, Cultura e Comunicação. Fora o seis secretários, também deixam a prefeitura vários diretores e o vice prefeito Paulo Vital.

Dinheiro curto

O caixa da prefeitura de Apucarana já não é o mesmo de tempos atrás. O dinheiro tá curto. A prefeitura contratou muita gente nos últimos anos e a folha de pagamento cresceu de cerca de R$ 6 milhões em 2018 para a casa dos R$ 19 milhões atuais. Agora, com mais de 40 obras para terminar em 20 meses, a tendência é a grana ficar apertadinha.

