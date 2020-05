Dia do Trabalhador: o que temos para comemorar

Dia do trabalhador começou no mundo 1886 e chegou no Brasil, em 1925, o presidente Artur Bernardes decretou dia do Trabalhador, como também é chamado, em 1 de maio. A maior mudança, no entanto, veio bastante tempo depois, com consolidação das leis de trabalho em primeiro de maio de 1943, com a criação do salário mínimo e leis trabalhistas por Getúlio Vargas.

Chegamos em 2020, sem motivo para comemorar, com cerca de 13 milhões de desempregados, e milhões de pessoas estão sendo dispensados pela crise do covid 19, o empregos formais despencam, e o governo cria o auxílio emergencial de 600 reais para milhões de desempregados.

É a primeira que vez, que feriado de primeiro de maio não é bem vindo, todos gostaríamos de estar trabalhando.