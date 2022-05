Da Redação

Resolvendo

O prefeito Júnior da Femac vem desatando nós nos últimos meses. O residencial Fariz Gebrim iniciado em 2013, estava parado. Júnior conseguiu fazer a obra do esgoto e irá liberar até junho para os novos moradores as 520 casas.

Juruba

O Parque Industrial Apucarana (Juruba) era outra encrenca que Júnior está resolvendo. Depois de mais de cinco anos parado, o parque começa a ganhar novas indústrias. As primeiras construções começaram e várias terraplanagens estão sendo feitas para futuras indústrias.

Resolver

Agora Júnior da Femac quer resolver o problema da escola José Domingos Scarpelini e três creches com obras paradas pelo Governo Federal. A prefeitura deve terminar a obra com recursos próprios e receber do Governo Federal.

Sorteio

Serão 2.219 famílias habilitadas a participar do sorteio da prefeitura e Caixa Econômica das 520 casas do Residencial Fariz Gebrim. O sorteio será feito no Lagoão ainda no mês de maio.

Vota Apucarana

A maior vantagem de você votar em candidatos locais na eleição, é você conhecer o candidato, onde ele mora, onde ele estudou e passou a infância, conhece a família e, principalmente, confia no candidato. Você sabe que depois de eleito você irá encontrar com ele na cidade, na padaria, no mercado, na rua e vai pode cobrar o que ele faz. Dia 2 de outubro, Vota Apucarana, vote em gente da nossa terra.