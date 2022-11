Da Redação

No total, choveu quase 900 mm a mais do que a média histórica do mês de novembro na soma de todas essas cidades

Sul parado

A BR-376, que liga a divisa de São Paulo ao sul do país, passando pelo Paraná e Santa Catarina e chegando ao Rio Grande do Sul está parada. As praças de pedágios do Paraná antes de Guaratuba foram fechadas, o trânsito é um caos. Se você tem viagem marcada para Santa Catarina desista.

Chuvas

A previsão é de chuvas até quinta-feira. A BR-376, local do deslizamento ocorrido na região de Guaratuba, deve continuar interditada nos próximos dias. E ainda existe a possibilidade de novos deslizamentos. Carros e caminhões foram soterrados e arrastados pela lama.

Desvio por Paranaguá

Todo tráfego de caminhões, ônibus e carros de quem precisa ir de Curitiba para Santa Catarina, ou voltar, tem que fazer uma enorme volta. Com as quedas de barreira também na Estrada da Graciosa e BR-277, ontem, o único trajeto disponível para acessar o litoral paranaense é pela BR-116, sentido Rio Negro, e daí seguindo para Joinville antes de retornar ao Paraná, passando por Garuva. Depois é preciso entrar por Guaratuba, passar o ferry boat e voltar pela 277.As filas do ferry boat de ontem passavam de seis horas de espera.





