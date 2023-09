Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mais de vinte mil pessoas, entre estudantes, militares e público em geral, participaram de uma grande festa cívica e um show de patriotismo. O desfile de 7 de Setembro mostrou uma Apucarana unida, um povo que tem orgulho de mostrar seu amor pela cidade e pelo nosso Brasil. Um dia lindo, com muita gente na rua e um sentimento de orgulho de nossa cidade.



continua após publicidade .

Arapongas

A cidade de Arapongas é hoje um verdadeiro canteiro de obras. O prefeito Sérgio Onofre tem conseguido muitas obras junto ao governo do Estado, graças ao seu trabalho e planejamento e pela articulação com deputados que trabalham pela cidade.

continua após publicidade .

Molina bombeiro

O clima ruim da Câmara dos últimos dias deve acabar. O presidente Molina atuou como bombeiro apagando incêndios entre os vereadores. Ninguém será cassado ou afastado e o clima deve melhorar. Moral da história: “quem tem telhado de vidro não atira pedra no do vizinho”.

Quanto custa

continua após publicidade .

Uma pergunta para ser respondida população: quanto a prefeitura de Apucarana repassa por mês ao Hospital da Providência? Existe um contrato com prefeitura de repasse financeiro mensal para atendimento da população mais carente?

Hospital

Alguns críticos do Hospital de Apucarana, que está sendo construído pelo prefeito Júnior da Femac, questionam onde a prefeitura vai arrumar dinheiro para tocar o hospital. Veja o caso do Hospital da Providência que, além dos repasses financeiros das prefeituras e do SUS, sempre articula convênios com Secretaria Estadual de Saúde. A maioria dos recursos de emendas de deputados para saúde de Apucarana também é sempre repassada para o hospital. Isso prova que tem como tocar o Hospital de Apucarana.