Da Redação

Convocação na Câmara de Apucarana; entenda

A secretária de Assistência Social da prefeitura de Apucarana, Ana Paula Nazarko, foi convocada pela Câmara para dar esclarecimentos do trabalho de sua secretaria. O pedido foi do vereador da oposição Lucas Leugi e aprovado por todos vereadores.

continua após publicidade .

Porteira aberta

Com aprovação do pedido de convocação da secretária Ana Paula, ficou o recado dos vereadores da base do prefeito Júnior da Femac. Aprovando a convocação, abriram a porteira para passar a boiada.

continua após publicidade .

Não gostou

O prefeito Júnior da Femac não gostou e quer saber porque nenhum vereador da base votou contra o pedido. Ou a secretária Ana Paula não é bem vista pelos vereadores, ou recado foi direto para Júnior. Tá na hora do prefeito reunir a base.