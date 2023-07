Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

19 vereadores



continua após publicidade .

Pelo orçamento da Câmara, caso seja aprovado o aumento para 19 vereadores, o custo dos 8 novos parlamentares serão trocados por demissões de funcionários e corte de FG. A Câmara está inchada de funcionários, são muitos cargos de comissões e FGs distribuídas entre os funcionários.

Moral da história

continua após publicidade .

Caso passe para 19 vereadores, as chances de vitória dos atuais vereadores duplicam, a Câmara dispensa funcionários em cargos de confiança e corta FG - função gratificada - dos servidores fixos de até 100% e continua gastando dentro da lei: 70% com salários.

Lobby

O problema é esse. A pressão dos funcionários será imensa. Primeiro que os servidores concursados não vão querer abrir mão das FG que, em alguns casos, dobram os salários e os cargos de confiança perderão seus empregos.

continua após publicidade .

Solução

Para resolver o problema dos 19 vereadores é simples. Basta que os 19 novos vereadores aceitem não ter salários. Ou seja, trabalhar por amor a Apucarana. Sem salários, seria difícil arrumar 19 candidatos a vereador para assumir as 8 novas vagas que eles querem criar.

Político da Copa



O pré-candidato Rodolfo Mota gravou vídeo depois de quase um ano sumido e descansando, dizendo que Apucarana perdeu recursos do governo federal do projeto Escola Segura por falta de projeto. Qual foi o projeto ou recursos que ele como político trouxe para Apucarana? Foi a seleção fazer seu primeiro jogo na Copa para que o político conhecido como Copa do Mundo aparecer.