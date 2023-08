Da Redação

Como chegará Jair Bolsonaro nas eleições municipais? Com denúncias diárias na imprensa e cerco jurídico, o apoio de Bolsonaro pode chegar com força reduzida no ano que vem.



Grana

Saiu o cheque de R$ 2 milhões da Câmara Municipal de Apucarana para Prefeitura. O presidente Molina entregou o cheque para secretária de Fazenda, Sueli Aparecida, refente às sobras dos primeiros oito meses do mandato de Molina. Os vereadores querem que o prefeito Júnior da Femac priorize em gastos com saúde.

De volta



O ex-prefeito Carlos Scarpelini ligou para coluna para esclarecer que já está morando em Apucarana. Carlos, como foi divulgado aqui, passou um tempo em Arapongas, e agora já está de volta à sua bela cidade.

Aumento de vereadores

Caso seja aprovado algum projeto de aumento no número de vereadores na Câmara Municipal para gestão 2025/2026 pode esquecer o cheque de devolução. Estas devoluções seriam gastas com subsídios de novos vereadores e assessores.

Reação do PT



Tem gente nada feliz com ideia de ter como candidato a prefeito André Pegorer. O pessoal do PT local quer doutor Odarlone Orente como candidato a prefeito. O presidente Arilson Chioratto deve decidir a questão.

