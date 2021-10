Da Redação

Começam as viagens e eventos políticos

Com aproximação da campanha eleitoral que irá eleger presidente, governador, senador deputados federais e estaduais, começam as viagens e eventos políticos.

As comitivas do governo do estadual ficam maiores a cada viagem. É gente que está preocupada com a eleição e começa deixar o paletó na cadeira na capital para viajar para o interior a busca de votos.

A oposição também anda, sobe tom nas críticas e busca espaço na mídia. Estamos a um ano da eleição.