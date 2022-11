Da Redação

Agora é Copa

Antes da posse de Lula em 1º de janeiro, temos a Copa do Mundo de futebol. E, se depender de Neymar, vamos continuar na fila. O homem é pé frio.

PT e Apucarana

A cidade de Apucarana deu 70% dos votos para Bolsonaro. Agora depende de Arilson Chioratto, presidente estadual do PT, aproximar a cidade do Governo Federal. Arilson Chioratto mora em Apucarana, foi eleito deputado estadual pelo município e tem uma história de obras com PT em Apucarana. Sempre é bom lembrar que foi com PT no Governo Federal que a cidade conseguiu grandes obras, por exemplo, ganhando 4 mil casas.

Ministros

Alguns nomes estão fortes para equipe de Lula. Gleisi Hoffmann, Marina Silva, Simone Tebet e Fernando Haddad. Do Paraná, somente Gleisi Hoffmann deve ser ministra, já Roberto Requião deve assumir a Itaipu.

Senado e Câmara

No Senado Federal, o atual presidente Rodrigo Pacheco deve disputar com Renan Filho a presidência da casa. Na Câmara Federal a briga será maior, mas com certeza o Centrão deve pular rápido para o lado de Lula.

