Da Redação

Vota Apucarana

No dia 2 de outubro, cerca de 93 mil apucaranenses irão para seus locais de votação e vão ficar cara a cara com a urna eletrônica e votar nos candidatos apucaranenses para deputados estadual e federal, ajudando nossa cidade eleger os seus deputados.

Hospital Apucarana

No último sábado, o secretário de Saúde de Apucarana, Emídio Bachiega, resolveu aparecer com novidades para Hospital Apucarana. O projeto inicial foi alterado e o hospital irá ganhar o PAI - Pronto Atendimento Infantil - que irá funcionar no térreo do hospital. Já o prefeito Júnior da Femac aproveitou para anunciar a licitação em breve do Hospital Apucarana.

Gebrim entregue

O residencial Fariz Gebrim será entregue com cinco anos de atraso. Quinhentas e vinte famílias foram sorteadas neste domingo, em grande festa no Lagoão, com muita emoção dos sorteados. Agora, as famílias começam um processo de documentação com a Caixa Econômica para receberem em definitivo suas casas.