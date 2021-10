Da Redação

Cassação do deputado Francischini

Foi suspenso o julgamento do deputado estadual Francischini, com três votos a favor da cassação do político do PSL.

continua após publicidade .

O julgamento deve continuar nesta quinta-feira (21) ou sexta-feira. Caso ele seja cassado, várias mudanças na Assembleia por causa do quociente eleitoral.

Podem ficar sem mandatos os seguintes deputados Francischini, Do Carmo e Emerson Bacil.