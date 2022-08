Da Redação

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Vota Apucarana

As candidaturas da dupla da situação ‘Beto Preto e Paulo Vital’ serão lançadas no próximo sábado no nosso município. Será uma grande festa e a organização segue a todo vapor. Os dois filhos da nossa Apucarana farão uma campanha com dobradinha fechada.

Beto e Gleisi

O candidato a deputado federal do PSDB, Beto Richa, e a candidata Gleisi Hoffmann, do PT, disputarão o 1º lugar na votação à Câmara Federal. Outro candidato que corre por fora nessa disputa é o rei das redes, sargento Fahur ,do norte do Paraná.

Rádios e TV’s

Serão mais de 300 emissoras de rádio e cerca de 40 emissoras de TV transmitindo as propagandas eleitorais a partir de 26 de agosto. Serão 35 dias de muita propaganda para os eleitores conhecerem os candidatos.

Sem debate

Depois do vexame nacional do debate dos candidatos ao governo do Paraná realizado pela Band, tudo leva a crer que não teremos mais debates a nível estadual nesta campanha. Nos bastidores a conversa é a mesma: “se é pra passar vergonha é melhor não ir aos debates”.

